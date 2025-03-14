30-ти денне перемир'я в Україні: у МЗС розповіли подробиці

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Україна формує команду, яка розроблятиме механізми контролю за дотриманням можливого 30-денного перемир'я на фронті

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

"Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", – заявив він.

З словами Сибіги, лінія фронту сьогодні становить більше 1,3 тисячі кілометрів. Зокрема Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Російська Федерація 25 разів порушила режим тиші, у зв'язку з чим важливо бути готовим до можливих провокацій з боку країни-терориста.

"Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", – додав він.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили про результати зустрічі української та американської делегацій у Джидді. Україна погодилась запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона.

Напередодні, Путін вперше зробив заяву щодо пропозиції припинення вогню в Україні.

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