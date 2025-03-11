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11 березня 2025, 01:20

ЗСУ атакували стратегічні російські НПЗ у Рязанській та Самарській областях

11 березня 2025, 01:20
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Напередодні Сили оборони України атакували стратегічні об'єкти на території Росії, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Бойові завдання реалізували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони України.

Так, у ніч на 9 березня у Рязанській області був уражений нафтопереробний завод. Фіксувалися вибухи в районі цілі.

Рязанський НПЗ виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався ворожою авіацією для ударів по території України.

Також у ніч на 10 березня було зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області.

"Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії, який виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків окупаційної армії РФ.

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