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Марко Рубіо зробив заяву щодо можливої мирної угоди про припинення війни в Україні. На цей раз він заявив, що нібито Україна повинна буде йти на поступки

Про це повідомляє The New York Times, передає RegioNews.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що він та українські офіційні особи будуть обговорювати відновлення військової допомоги на майбутніх зустрічах. При цьому він заявив, що позиція США може змінитися лише в тому випадку, якщо "Україна серйозно налаштована на мир". При цьому він заявив, що Україні потрібно буде йти на поступки.

"Україні доведеться піти на поступки щодо землі, яку РФ забрала з 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення війни", - заявив Рубіо.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про ключові принципи справедливого миру. Зокрема, це те, що Україна не буде визнавати окуповані росіянами територію. Також президент казав про необхідність провести обмін полоненими "всіх на всіх".