ВСУ атаковали стратегические российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях

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Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты на территории России, задействованные в обеспечении оккупационной армии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Боевые задания реализовали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

Так, в ночь на 9 марта в Рязанской области был поражен нефтеперерабатывающий завод. Фиксировались взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн топлива самого высокого сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался вражеской авиацией для ударов по территории Украины.

Также в ночь на 10 марта было зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

"Горючее из этого НПЗ транспортируется по системе продуктопроводов и железнодорожным путям для обеспечения группировки войск врага на северном направлении. Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 марта украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России, производящий горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов оккупационной армии РФ.