У Варшаві презентували польсько-український фільм "Дві сестри"

фото: Посольство України у Польщі

У Варшаві відбулася прем'єра фільму польсько-українського виробництва "Дві сестри"

Про це повідомило посольство України в Польщі, передає RegioNews.

Там зазначили, що культурна співпраця стала ще одним важливим елементом двосторонніх відносин між обома країнами.

"Цей фільм – не просто історія двох героїнь, а й відображення спільних цінностей, пам'яті та зв'язків між Україною та Польщею. У час, коли українці виборюють свою свободу, такі проєкти відіграють особливу роль у збереженні правди та взаєморозуміння", - зазначили в українському дипломатичному представництві.

Кінострічка розповідає про зведених сестер Яшміну та Молгожату, які після початку російського вторгнення в Україну вирушають до охопленої війною країни у пошуках батька, волонтера, пораненого десь на лінії фронту.

У головних ролях у фільмі знялися польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська, а також українські актори — Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков.

Стрічку зняв відомий польський режисер Лукаш Карвовські.

Зйомки тривали в Києві та області (Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці), а також у Чернігові та Харкові.

У широкий український прокат фільм "Дві сестри" вийде 24 квітня 2025 року.

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