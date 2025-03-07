В Польше призвали мужчин готовиться к войне
Польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в случае военных действий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, сделанное им RMF FM.
По словам главы польского правительства, сейчас "ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в Польше".
По мнению Туска, подготовка должна позволить сделать из тех, кто не служит в армии, полноценных бойцов в случае вооруженного конфликта.
Также он заявил, что Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами.
Напомним, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: где сейчас сложнее всего.
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