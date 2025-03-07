В Польше призвали мужчин готовиться к войне

фото: иллюстративное

Польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в случае военных действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, сделанное им RMF FM.

По словам главы польского правительства, сейчас "ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в Польше".

По мнению Туска, подготовка должна позволить сделать из тех, кто не служит в армии, полноценных бойцов в случае вооруженного конфликта.

Также он заявил, что Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами.

Напомним, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: где сейчас сложнее всего.