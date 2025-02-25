21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
20:39  25 лютого
Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 21:57

Польща оголосила новий пакет військової допомоги для України

25 лютого 2025, 21:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Польщі готують черговий пакет допомоги для України. При цьому країна продовжить тренувати українських солдатів

Про це повідомляє РАР, передає RegioNews.

Польща готує 46-й пакет військової допомоги для України. Відомо, що йдеться про допомогу на суму 200 мільйонів євро. Про це розповів міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тисяч. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", - зазначив він.

Косіняк-Камиш також додав, що Польща знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надають підтримку Україні.

Слід нагадати, що Ірландія оголосила про передачу Україні радіолокаційних систем для посилення протиповітряної оборони. Зазначалось, що така допомога є демонстрацією "незмінної солідарності" з Україною на тлі тиску з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.

Польща військова допомога Україна
Україна може стати членом Євросоюзу протягом 5 наступних років
24 лютого 2025, 18:24
Британія анонсувала рекордну допомогу Україні
24 лютого 2025, 16:26
Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
22 лютого 2025, 11:04
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Українські військові на Донеччині взяли у полон російського найманця з Африки
25 лютого 2025, 22:23
В Івано-Франківську п'яний підліток сів за кермо і потрапив у ДТП
25 лютого 2025, 21:55
Мер Покровська, який два роки не з'являвся на людях, несподівано звернувся до Зеленського
25 лютого 2025, 21:48
На Одещині директора КП підозрюють у недбалості, що призвела до масштабних пожеж на звалищі
25 лютого 2025, 21:40
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
25 лютого 2025, 21:10
Україна та США погодили умови договору про корисні копалини: ЗМІ навели деталі документа
25 лютого 2025, 21:06
Був у полоні та отримав повістку: на Кіровоградщині судили переселенця, який відмовився від мобілізації
25 лютого 2025, 20:51
Окупанти атакували дронами Куп'янщину: є постраждалі
25 лютого 2025, 20:42
Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
25 лютого 2025, 20:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »