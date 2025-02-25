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У Польщі готують черговий пакет допомоги для України. При цьому країна продовжить тренувати українських солдатів

Про це повідомляє РАР, передає RegioNews.

Польща готує 46-й пакет військової допомоги для України. Відомо, що йдеться про допомогу на суму 200 мільйонів євро. Про це розповів міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тисяч. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", - зазначив він.

Косіняк-Камиш також додав, що Польща знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надають підтримку Україні.

Слід нагадати, що Ірландія оголосила про передачу Україні радіолокаційних систем для посилення протиповітряної оборони. Зазначалось, що така допомога є демонстрацією "незмінної солідарності" з Україною на тлі тиску з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.