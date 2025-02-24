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24 лютого 2025, 10:33

Нафта, пропаганда та фінанси: подробиці нового пакета санкцій ЄС проти Росії

24 лютого 2025, 10:33
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фото: kapital.kz
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Європейський Союз у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Європейську раду.

Погоджено пакет з 83 пунктів, до якого включені 48 осіб та 35 організацій.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Тіньовий флот: до списку санкцій додано 74 судна з третіх країн, що належать до тіньового флоту, які допомагають РФ обходити санкції. Загалом під санкціями вже 153 судна.

Фінанси та банківська сфера: вперше вводиться заборона на транзакції з кредитними та фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС) Центрального банку Росії. Крім того, Рада вирішила відключити 13 російських банків від платіжної системи SWIFT.

Торгівля: до списку додано 53 суб'єкти, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Третина з них – російські, решта розташовані в Китаї, Індії, Казахстані, Сінгапурі, ОАЕ та Узбекистані й допомагали обходити торговельні обмеження або постачали компоненти для БПЛА та ракет.

Пропаганда: було призупинено ліцензії на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

Порти: ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі дронів, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення.

Логістика: Єврорада вирішила розширити заборону на польоти до перелічених авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям. Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам.

Енергетика: пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу. Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС.

Також запроваджені додаткові санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, до Києва сьогодні, 24 лютого, приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта та інші представники Євросоюзу.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що 24 лютого до Києва прибудуть лідери 13 країн.

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