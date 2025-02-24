07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 10:33

Нефть, пропаганда и финансы: подробности нового пакета санкций ЕС против России

24 февраля 2025, 10:33
Читайте також українською мовою
фото: kapital.kz
Читайте також
українською мовою

Европейский Союз в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины утвердил 16 пакет санкций против России.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейский совет.

Согласован пакет из 83 пунктов, в который включены 48 человек и 35 организаций.

Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Теневой флот: в список санкций добавлены 74 судна из третьих стран, принадлежащих к теневому флоту, которые помогают РФ обходить санкции. Всего под санкциями уже 153 судна.

Финансы и банковская сфера: впервые вводится запрет на транзакции с кредитными и финансовыми учреждениями, созданными вне России, использующих "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России. Кроме того, Совет решил отключить 13 российских банков от платежной системы SWIFT.

Торговля: в список добавлено 53 субъекта, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Треть из них – российские, остальные расположены в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, ОАЭ и Узбекистане и помогали обходить торговые ограничения или поставляли компоненты для БПЛА и ракет.

Пропаганда: были приостановлены лицензии на вещание в ЕС восьми находящихся под постоянным контролем российского руководства российских СМИ и запретить им транслировать свой контент. Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / TVvezda.

Порты: ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер суднами, практикующими нерегулярные и рискованные морские перевозки.

Логистика: Евросовет решил расширить запрет на полеты к перечисленным авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние рейсы в пределах России или экспортирующим самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им компаниям. Кроме того, ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые на 25% или более принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

Энергетика: пакет мер накладывает дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения российских мощностей по разведке и добыче нефти и газа. Совет также запрещает предоставление услуг по временному хранению российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС.

Также введены дополнительные санкции против Белоруссии.

Напомним, в Киев сегодня, 24 февраля, приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие представители Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что 24 февраля в Киев прибудут лидеры 13 стран.

санкции Евросоюз ЕС Европа
РФ согласна отдать Украине замороженные 300 миллиардов, но с условием - СМИ
21 февраля 2025, 18:31
Обучение в рамках миссии ЕС прошли 20 тысяч украинских военных, – министр обороны Нидерландов
21 февраля 2025, 09:20
В ЕС назвали два условия для отправки миротворцев в Украину
20 февраля 2025, 13:07
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
За последние три года войны ни один из геополитических игроков – США, Россия и Китай – не отреагировали свои стратегические интересы
24 февраля 2025, 12:20
Россияне обстреляли Херсон: из-под завалов дома деблокировали тело мужчины
24 февраля 2025, 12:15
В Николаевской области ГБР задержало чиновника воинской части, который собирал "дань" с подчиненных
24 февраля 2025, 12:10
Украина готова к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех", – Зеленский
24 февраля 2025, 12:01
Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС
24 февраля 2025, 11:49
Зеленский передал Трампу документ о том, как Россия срывала перемирие
24 февраля 2025, 11:41
Оккупанты ударили КАБом по селу под Харьковом: пострадали гражданские
24 февраля 2025, 11:23
В Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС: кто прибыл с визитом
24 февраля 2025, 11:22
Жителей Киевщины предупредили о взрывах в пригороде столицы
24 февраля 2025, 11:10
Россияне атаковали дронами пригород Одессы: повреждена припортовая инфраструктура
24 февраля 2025, 10:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »