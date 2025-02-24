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Европейский Союз в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины утвердил 16 пакет санкций против России.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейский совет.

Согласован пакет из 83 пунктов, в который включены 48 человек и 35 организаций.

Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Теневой флот: в список санкций добавлены 74 судна из третьих стран, принадлежащих к теневому флоту, которые помогают РФ обходить санкции. Всего под санкциями уже 153 судна.

Финансы и банковская сфера: впервые вводится запрет на транзакции с кредитными и финансовыми учреждениями, созданными вне России, использующих "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центрального банка России. Кроме того, Совет решил отключить 13 российских банков от платежной системы SWIFT.

Торговля: в список добавлено 53 субъекта, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Треть из них – российские, остальные расположены в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, ОАЭ и Узбекистане и помогали обходить торговые ограничения или поставляли компоненты для БПЛА и ракет.

Пропаганда: были приостановлены лицензии на вещание в ЕС восьми находящихся под постоянным контролем российского руководства российских СМИ и запретить им транслировать свой контент. Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / TVvezda.

Порты: ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер суднами, практикующими нерегулярные и рискованные морские перевозки.

Логистика: Евросовет решил расширить запрет на полеты к перечисленным авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние рейсы в пределах России или экспортирующим самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им компаниям. Кроме того, ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые на 25% или более принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

Энергетика: пакет мер накладывает дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения российских мощностей по разведке и добыче нефти и газа. Совет также запрещает предоставление услуг по временному хранению российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС.

Также введены дополнительные санкции против Белоруссии.

Напомним, в Киев сегодня, 24 февраля, приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие представители Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что 24 февраля в Киев прибудут лидеры 13 стран.