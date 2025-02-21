Українця засудили до 8 років позбавлення волі за підготовку теракту в Польщі
51-річного українця засудили за підготовку диверсій у Польщі на замовлення російських спецслужб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF.
Українця затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі в січні 2024 року. Його звинуватили в участі організованої злочинної групи, яка займалася підготовкою та організацією диверсійних актів за наказом російських служб. Зловмисники планували підпалити різні об’єкти у Вроцлаві.
Під час слідства 51-річний українець повідомив, що після початку російсько-української війни незаконно втік з Одеси до Молдови, після чого переїхав з дружиною до ЄС.
Вроцлавський суд виніс вирок і засудив обвинуваченого до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, двоє безробітних готували серію терактів на Київщині. Їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.