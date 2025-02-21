Українця засудили до 8 років позбавлення волі за підготовку теракту в Польщі

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51-річного українця засудили за підготовку диверсій у Польщі на замовлення російських спецслужб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF.

Українця затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі в січні 2024 року. Його звинуватили в участі організованої злочинної групи, яка займалася підготовкою та організацією диверсійних актів за наказом російських служб. Зловмисники планували підпалити різні об’єкти у Вроцлаві.

Під час слідства 51-річний українець повідомив, що після початку російсько-української війни незаконно втік з Одеси до Молдови, після чого переїхав з дружиною до ЄС.

Вроцлавський суд виніс вирок і засудив обвинуваченого до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, двоє безробітних готували серію терактів на Київщині. Їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.