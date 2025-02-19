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19 лютого 2025, 18:43

Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо

19 лютого 2025, 18:43
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фото: ілюстративне
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Сусідня Польща повертає в Україну трьох наших громадян. Усі вони – чоловіки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Експрес.

Зазначається, що двоє з них щойно відбули покарання в місцях позбавлення волі. Один з них був засуджений за вчинення кількох правопорушень, а інший відбував покарання за неодноразове керування авто у нетверезому стані.

Третього українця затримали на днях. Він уже отримав ухвалу про зобов’язання добровільно повернутися, яку він не виконав, а тому згідно з чинними нормативними актами така ухвала підлягає примусовому виконанню.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали 28-річного чоловіка, котрий збирався незаконно перейти кордон і потрапити до ЄС.

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