Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо
Сусідня Польща повертає в Україну трьох наших громадян. Усі вони – чоловіки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Експрес.
Зазначається, що двоє з них щойно відбули покарання в місцях позбавлення волі. Один з них був засуджений за вчинення кількох правопорушень, а інший відбував покарання за неодноразове керування авто у нетверезому стані.
Третього українця затримали на днях. Він уже отримав ухвалу про зобов’язання добровільно повернутися, яку він не виконав, а тому згідно з чинними нормативними актами така ухвала підлягає примусовому виконанню.
Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали 28-річного чоловіка, котрий збирався незаконно перейти кордон і потрапити до ЄС.
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