Украинца приговорили к 8 годам лишения свободы за подготовку теракта в Польше
51-летний украинец осужден за подготовку диверсий в Польше по заказу российских спецслужб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на RMF.
Украинца задержало Агентство по внутренней безопасности Польши в январе 2024 года. Его обвинили в участии организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой и организацией диверсионных актов по приказу российских служб. Злоумышленники планировали поджечь разные объекты во Вроцлаве.
В ходе следствия 51-летний украинец сообщил, что после начала российско-украинской войны незаконно скрылся из Одессы в Молдову, после чего переехал с женой в ЕС.
Вроцлавский суд вынес приговор и приговорил обвиняемого к 8 годам заключения.
Напомним, двое безработных готовили серию терактов в Киевской области. Они были задержаны сотрудниками СБУ и Нацполиции.