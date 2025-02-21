Украинца приговорили к 8 годам лишения свободы за подготовку теракта в Польше

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51-летний украинец осужден за подготовку диверсий в Польше по заказу российских спецслужб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на RMF.

Украинца задержало Агентство по внутренней безопасности Польши в январе 2024 года. Его обвинили в участии организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой и организацией диверсионных актов по приказу российских служб. Злоумышленники планировали поджечь разные объекты во Вроцлаве.

В ходе следствия 51-летний украинец сообщил, что после начала российско-украинской войны незаконно скрылся из Одессы в Молдову, после чего переехал с женой в ЕС.

Вроцлавский суд вынес приговор и приговорил обвиняемого к 8 годам заключения.

Напомним, двое безработных готовили серию терактов в Киевской области. Они были задержаны сотрудниками СБУ и Нацполиции.