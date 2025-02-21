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21 лютого 2025, 12:50

На Київщині безробітні жінка та чоловік готували теракт: зловмисників затримано

21 лютого 2025, 12:50
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фото: Київська обласна прокуратура
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СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які готували теракти на Київщині

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, для виконання ворожого завдання окупанти дистанційно завербували двох безробітних з Київщини – 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали "легкі" гроші на Телеграм-каналах.

За вказівкою "замовника" чоловік та жінка виготовили вибухову речовину та готувались до терористичного акту. Вони мали закласти вибухівку в обумовленому місці в адмінбудівлях на Київщині.

За це їм обіцяли заплатити близько 5 тис доларів.

Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури.

Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли виготовляли вибухові компоненти до саморобного вибухового пристрою (СВП). Під час обшуку у них вилучили:

  • 2 кг вибухової речовини;
  • вогнегасник, який переробили у "контейнер" для вибухівки;
  • уражаючі елементи для СВП.

Крім того, у затриманих виявлено мобільні телефони і з доказами комунікації з ФСБ, а також відеореєстратор, на який вони мали фіксувати запланований теракт.

Зловмисники перебувають під вартою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла теракту у Дніпрі та затримала диверсантів, які на замовлення російських спецслужб намагалася підірвати ветерана правоохоронних органів.

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