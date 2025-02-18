На заводі у Воронежі пожежа знищила дороговартісні російські комплекси РЕБ

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У ніч на 28 січня у російському Воронежі були знищені дві дороговартісні комплекси РЕБ Р-330Ж “Житєль”

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що автоматизовані станції розташовувалися на заводі "Протек”, де їх виготовляють.

"Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох "житєлів", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті Долґопрудний під Москвою стався сильних вибух. Він знищив два російських радіолокаційних комплекси "Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення й протидії БпЛА.