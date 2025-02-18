На заводі у Воронежі пожежа знищила дороговартісні російські комплекси РЕБ
У ніч на 28 січня у російському Воронежі були знищені дві дороговартісні комплекси РЕБ Р-330Ж “Житєль”
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що автоматизовані станції розташовувалися на заводі "Протек”, де їх виготовляють.
"Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох "житєлів", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті Долґопрудний під Москвою стався сильних вибух. Він знищив два російських радіолокаційних комплекси "Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення й протидії БпЛА.
Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових - ЗМІВсі новини »
17 лютого 2025, 23:12За день ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
17 лютого 2025, 10:15Росія запустила по Україні майже 150 "шахедів": як відпрацювала ППО
17 лютого 2025, 09:05
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди: Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
18 лютого 2025, 06:21Стало відомо, які військові вакансії найпопулярніші серед українців у Резерв+
18 лютого 2025, 06:05Працевлаштування з бронюванням за 3500 доларів: у Львові викрили працівника стратегічного підприємства
18 лютого 2025, 05:43Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти
18 лютого 2025, 05:05Зачистка в тилу ворога: ССО знищили понад 20 російських окупантів
18 лютого 2025, 04:40У Міноборони розповіли, скільки молоді віком 18-24 року долучилися до війська по програмі зі мільйон
18 лютого 2025, 04:29Окупанти привласнили у Сіверськодонецьку вже понад 500 квартир, – ОВА
18 лютого 2025, 04:18На Рівненщині затримали раніше судимого чоловіка за продаж наркотиків
18 лютого 2025, 04:05На Кіровоградщині знешкодили бойову частину ворожого дрона вагою понад 50 кг
18 лютого 2025, 03:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?