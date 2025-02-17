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17 лютого 2025, 23:12

Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових - ЗМІ

17 лютого 2025, 23:12
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За даними ЗМІ, партнери вже починають планувати можливу відправку військових в Україну. Контингент буде розміщено на лінії зіткнення на випадок, якщо РФ знову буде наступати

Про це повідомляє The Washington Post, передає RegioNews.

За інформацією видання, партнери розробляють стратегію щодо відправки військ в Україну в межах угоди про припинення вогню. Попри те, що США виключає можливість введення американського контингенту в Україну, команда Трампа не виключає перспективи підтримки європейських сил. Тим часом Європа хоче дізнатися, що саме їм можуть запропонувати.

Запити країн стосуються розвідувальних можливостей і прикриття з повітря або допомоги із засобами ППО. За даними ЗМІ, плани угоди передбачають залучення бригад чисельністю від 25 до 30 тисяч військових. Вони будуть знаходитися на лінії зіткнення, щоб "продемонструвати силу", якщо РФ знову наступатиме.

При цьому Франція, за даними ЗМІ, може виділити близько 10 тисяч солдатів. Інші союзники, за словами джерел, наразі не є впевненими в планах, бо мають обмеженні ресурси.

Слід зазначити, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск казав про те, що в Україну його держава не буде відправляти своїх військових. Водночас він зазначив, що Польща все одно відіграє особливу роль, адже країна має добрі відносини із США.

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