Вибух під Москвою знищив новітні радіолокаційні комплекси РФ
У ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті Долґопрудний під Москвою стався сильних вибух. Він знищив два російських радіолокаційних комплекси “Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення й протидії БпЛА
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над москвою", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". Ворожу ціль знищили.