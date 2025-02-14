20:27  13 лютого
Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова
18:20  13 лютого
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 01:55

Вибух під Москвою знищив новітні радіолокаційні комплекси РФ

14 лютого 2025, 01:55
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

У ніч з 6 на 7 лютого на території в/ч 52116 у місті Долґопрудний під Москвою стався сильних вибух. Він знищив два російських радіолокаційних комплекси “Валдай”, призначені для цілодобового автоматичного виявлення й протидії БпЛА

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії. Військова частина, на якій вибухнули "валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над москвою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". Ворожу ціль знищили.

РФ війна вибух обладнання спецоперація втрати росіян ГУР РЛС
На Луганщині Сили оборони знищили російський "Град"
13 лютого 2025, 14:35
Прикордонники показали, як завдали ударів по окупантах на Луганщині
13 лютого 2025, 05:49
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Був під наркотиками та алкоголем: у Києві під варту відправили водія за смертельну ДТП на Подолі
14 лютого 2025, 02:43
Пісню Мальти на Євробачення-2025 можуть заборонити через пікантний підтекст
14 лютого 2025, 02:30
На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон
14 лютого 2025, 02:11
Щоб "перевернути стіл", Україна має знайти своє місце в шоу Трампа.
14 лютого 2025, 01:36
На Київщині через паління у ліжку загинули дві людини
14 лютого 2025, 01:22
Смертельна ДТП на Черкащині: водійка легковика збила дівчину з дитиною у візку
14 лютого 2025, 00:55
Зґвалтування та вимагання коштів у жінки у Хмельницькому: зловмисника взяли під варту
14 лютого 2025, 00:28
Трагедія на річці Інгулець: рятувальники продовжують пошуки трьох дітей, які провалилися під кригу
14 лютого 2025, 00:15
На Кіровоградщині врятували дівчинку, яка застрягла у багнюцi
14 лютого 2025, 00:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »