На заводе в Воронеже пожар уничтожил дорогостоящие российские комплексы РЭБ

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В ночь на 28 января в российском Воронеже были уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что автоматизированные станции располагались на заводе "Протек", где они производятся.

"Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в воронеже сожрал обоих "жителей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 февраля на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Он уничтожил два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенные для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.