За день ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
Протягом минулої доби, 16 лютого, Сили оборони України знищили 1 530 російських загарбників, 16 танків, понад 50 бойових броньованих машин і більше 30 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 860 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 859 920 (+1 530) осіб,
- танків ‒ 10 089 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23 222 (+37) од,
- РСЗВ – 1 283 од,
- засоби ППО ‒ 1 067 од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 505 (+128) од,
- крилаті ракети ‒ 3 063 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 605 (+149) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 750 (+1) од.
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого російська армія випустила по Україні 147 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 83 дрони, ще 59 — локаційно втрачені.
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025Всі новини »
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