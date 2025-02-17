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17 лютого 2025, 10:15

За день ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян

17 лютого 2025, 10:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 16 лютого, Сили оборони України знищили 1 530 російських загарбників, 16 танків, понад 50 бойових броньованих машин і більше 30 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 860 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 859 920 (+1 530) осіб,
  • танків ‒ 10 089 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 063 (+52) од,
  • артилерійських систем – 23 222 (+37) од,
  • РСЗВ – 1 283 од,
  • засоби ППО ‒ 1 067 од,
  • літаків – 370 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 505 (+128) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 063 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 605 (+149) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 750 (+1) од.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого російська армія випустила по Україні 147 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 83 дрони, ще 59 — локаційно втрачені.

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