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31 січня 2025, 22:42

У Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців

31 січня 2025, 22:42
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фото: freepik.com
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У горах Румунії шукають українців, які 20 днів не виходять на зв’язок

Як повідомляє RegioNews, про це пише Digi24.

Румунські рятувальники розшукують п'ятьох українців, які намагались перетнути кордон через гори. Пошукова операція розпочалась в п'ятницю, 31 січня. Громадяни України вирушили до сусідньої країни три тижні тому.

Їхні близькі подали офіційний запит на розшук, вказуючи, що вони могли прибути до Румунії.

"На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, припускаючи лише, що розшукувані подорожували певними маршрутами, які привели б їх в район гори Піп Іван, який є одним з найскладніших і найнебезпечніших районів", – заявили в рятувальній службі Румунії.

Днями в Карпатах прикордонники разом із рятувальниками знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали.

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