фото: ДСНС

Рятувальники закликають туристів бути обачними при походах в гори

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

В четвер, 30 січня, молодик із Запоріжжя заблукав, рухаючись туристичним маршрутом поблизу полонини Ліщина, що на Верховинщині.

Турист звернувся по допомогу до рятувальників. Ті оперативно встановили координати заблукалого, підтримували з ним зв’язок, прибувши до місця перебування, супроводили його до села Красник Верховинського району.

Нагадаємо, 17 січня на Закарпатті житель Запоріжжя заблукав в горах. Наступного дня рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.