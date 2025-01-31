Рятувальники знайшли туриста із Запоріжжя, який заблукав у Карпатах
Рятувальники закликають туристів бути обачними при походах в гори
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
В четвер, 30 січня, молодик із Запоріжжя заблукав, рухаючись туристичним маршрутом поблизу полонини Ліщина, що на Верховинщині.
Турист звернувся по допомогу до рятувальників. Ті оперативно встановили координати заблукалого, підтримували з ним зв’язок, прибувши до місця перебування, супроводили його до села Красник Верховинського району.
Нагадаємо, 17 січня на Закарпатті житель Запоріжжя заблукав в горах. Наступного дня рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
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