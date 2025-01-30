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30 січня 2025, 04:31

Потрапили у фотопастку: на Буковині двоє чоловіків намагались втекти до Румунії

30 січня 2025, 04:31
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фото: ДПСУ
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На Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Втікачів зафіксувала фотопастка. Група реагування вирушила на перехоплення, а оператор безпілотника допоміг швидко виявити та затримати чоловіків.

Затримані – жителі Харківщини. Вони намагалися потрапити до Румунії, орієнтуючись на електронну карту місцевості.

На порушників склали відповідні адмінматеріали.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі.

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