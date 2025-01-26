У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали

фото: ДПСУ

У Карпатах виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Вони втратили орієнтування і три дні блукали у горах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох порушників віком 21 та 32 роки.

У прикордонному відомстві розповіли, що чоловіки планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали у Карпатах на три дні. У них не було маршруту та спорядження для походу через гори.

Порушників доставили до лікарні з діагнозом переохолодження. Також на них склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області 24-річний українець ледь не загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон через засніжені гори.