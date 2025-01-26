У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
У Карпатах виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Вони втратили орієнтування і три дні блукали у горах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.
Прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли двох порушників віком 21 та 32 роки.
У прикордонному відомстві розповіли, що чоловіки планували нелегально перетнути кордон у напрямку Румунії, але заблукали у Карпатах на три дні. У них не було маршруту та спорядження для походу через гори.
Порушників доставили до лікарні з діагнозом переохолодження. Також на них склали адміністративні протоколи.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області 24-річний українець ледь не загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон через засніжені гори.
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