В Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев

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В горах Румынии ищут украинцев, которые 20 дней не выходят на связь

Как сообщает RegioNews, об этом пишет Digi24.

Румынские спасатели разыскивают пятерых украинцев, пытавшихся пересечь границу через горы. Поисковая операция началась в пятницу, 31 января. Граждане Украины отправились в соседнюю страну три недели назад.

Их близкие подали официальный запрос на розыск, указывая, что они могли прибыть в Румынию.

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые помогли бы в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали по определенным маршрутам, которые привели бы их в район горы Пип Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", – заявили в спасательной службе Румынии.

На днях в Карпатах пограничники вместе со спасателями нашли двоих мужчин, которые хотели попасть в Румынию, но заблудились.