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Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію
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29 жовтня 2020, 21:00 3

Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію

29 жовтня 2020, 21:00 3
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Причина обмеження – несприятлива епідемічна ситуація
Причина обмеження – несприятлива епідемічна ситуація
Фото з відкритих джерел
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Білорусь тимчасово обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі та Державної прикордонної служби України, пише RegioNews.

У зв'язку зі складною епідемічною обстановкою в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України", - йдеться в повідомленні.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Разом з тим пункт пропуску в аеропорту в Мінську функціонує без вищевказаних обмежень.

Білорусь обмежує рух через кордон Згідно з повідомленнями, які надійшли в органи охорони державного кордону України...

Posted by Державна прикордонна служба України on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, через коронавірус КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада.

Україна Білорусь кордон кпп Обмеження
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