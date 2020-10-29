Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію

Причина обмеження – несприятлива епідемічна ситуація

Причина обмеження – несприятлива епідемічна ситуація

Фото з відкритих джерел

Білорусь тимчасово обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі та Державної прикордонної служби України, пише RegioNews.

У зв'язку зі складною епідемічною обстановкою в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України", - йдеться в повідомленні.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Разом з тим пункт пропуску в аеропорту в Мінську функціонує без вищевказаних обмежень.

Білорусь обмежує рух через кордон Згідно з повідомленнями, які надійшли в органи охорони державного кордону України... Posted by Державна прикордонна служба України on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, через коронавірус КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада.