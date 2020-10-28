14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
12:39  28 жовтня
Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 17:51 1

КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада, - штаб ООС

28 жовтня 2020, 17:51 1
Читайте также на русском языке
Це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції
Це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжили до 15 листопада через поширення коронавірусу в ОРДЛО.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

У ООС кажуть, що ситуація на окупованій території критична, істотно погіршує стан справ відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

"З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 і збереження життя і здоров'я громадян, за наказом Командувача об'єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року", — йдеться в повідомленні.

Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в пункті пропуску лише за окремим рішенням командувача. Також громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, можуть бути пропущені до місця реєстрації.

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада 2020 року Поширення...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі з 1 вересня перейшли на осінній режим роботи.

Донбас ООС війна КПВВ Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »