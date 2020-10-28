КПВВ "Станиця Луганська" буде закритим до середини листопада, - штаб ООС

Це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції

Це пов'язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції

Фото з відкритих джерел

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжили до 15 листопада через поширення коронавірусу в ОРДЛО.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

У ООС кажуть, що ситуація на окупованій території критична, істотно погіршує стан справ відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

"З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 і збереження життя і здоров'я громадян, за наказом Командувача об'єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року", — йдеться в повідомленні.

Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в пункті пропуску лише за окремим рішенням командувача. Також громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, можуть бути пропущені до місця реєстрації.

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада 2020 року Поширення... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі з 1 вересня перейшли на осінній режим роботи.