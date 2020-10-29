Беларусь ограничила въезд украинцев на свою территорию

Причина ограничения – неблагоприятная эпидемическая ситуация

Причина ограничения – неблагоприятная эпидемическая ситуация

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Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Беларуси и Государственной пограничной службы Украины, пишет RegioNews.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - говорится в сообщении.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в аэропорту в Минске функционирует без вышеуказанных ограничений.

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