Південна Америка стала новим епіцентром пандемії - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19, найбільше від вірусу постраждала Бразилія.
Про це повідомляє портал Estadao, передає RegioNews.
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, Бразилія наближається до 300 тисяч заражень, більшість з яких припадає на місто Сан Пауло.
Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Звичайно, занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія", - повідомив Райан.
Він зазначив, що Південна Америка стала новим епіцентром захворювання на COVID-19 у світі.
Нагадаємо, два тижні тому ВООЗ скликала надзвичайний комітет через поширення коронавіруса. Зараз в Ізраїлі розробляють вакцину від хвороби.
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