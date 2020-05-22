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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 21:27 3

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії - ВООЗ

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22 травня 2020, 21:27 3
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Кількість випадків коронавірусу в Бразилії складаэ 300 тисяч
Фото: flickr
Кількість випадків коронавірусу в Бразилії складаэ 300 тисяч

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19, найбільше від вірусу постраждала Бразилія.

Про це повідомляє портал Estadao, передає RegioNews.

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, Бразилія наближається до 300 тисяч заражень, більшість з яких припадає на місто Сан Пауло.

Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Звичайно, занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія", - повідомив Райан.

Він зазначив, що Південна Америка стала новим епіцентром захворювання на COVID-19 у світі.

Нагадаємо, два тижні тому ВООЗ скликала надзвичайний комітет через поширення коронавіруса. Зараз в Ізраїлі розробляють вакцину від хвороби.


ВООЗ коронавірус заява карантин
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