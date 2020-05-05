Ізраїль заявив про створення вакцини від коронавіруса

Препарат містить антитіла і нейтралізує захворювання

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Препарат містить антитіла і нейтралізує захворювання

Як передає RegioNews, відповідну заяву зробили Інститут біологічних досліджень Ізраїлю та Міністерство оборони країни, повідомляє Jerusalem Post.

Група вчених виявила антитіло, яке здатне нейтралізувати вірус в організмі. На базі цієї речовини і був створений прототип сироватки. Ізраїльські вчені підкреслили, що йдеться суто про пасивну вакцину - так називають препарат, який допомагає боротися з хворобою за рахунок антитіл, тоді як активна вакцина передбачає введення мертвих або ослаблених клітин вірусу для формування імунітету. При пасивній вакцинації імунітет до захворювання формується лише на короткий час.

Винайдений препарат вже почали тестувати на гризунах. Також триває збір крові у тих, хто перехворів коронавірусом для подальших досліджень. Ізраїль вже заявив, що готується укласти контракт на комерційне виробництво сироватки, хоча процедури узгодження можуть затягнутися на кілька років.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я припустила, що впровадження вакцини від коронавірусу в роботу може початися лише через рік. Крім того, у ВООЗ все ще сумніваються у можливості сформувати стійкий імунітет до COVID-19.