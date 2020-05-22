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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 21:27 2

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии - ВОЗ

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22 мая 2020, 21:27 2
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Количество случаев коронавируса в Бразилии составляет 300 тысяч
Фото: flickr
Количество случаев коронавируса в Бразилии составляет 300 тысяч

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, больше всего от вируса пострадала Бразилия.

Об этом сообщает портал Estadao, передает RegioNews.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, Бразилия приближается к 300 тысяч заражений, большинство из которых приходится на город Сан Пауло.

Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, беспокойство вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - сообщил Райан.

Он отметил, что Южная Америка стала новым эпицентром заболевания COVID-19 в мире.

Напомним, две недели назад ВОЗ созвала чрезвычайный комитет из-за распространения коронавируса. Сейчас в Израиле разрабатывают вакцину от болезни.


ВОЗ коронавирус заявление карантин
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