Южная Америка стала новым эпицентром пандемии - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, больше всего от вируса пострадала Бразилия.
Об этом сообщает портал Estadao, передает RegioNews.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, Бразилия приближается к 300 тысяч заражений, большинство из которых приходится на город Сан Пауло.
Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, беспокойство вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - сообщил Райан.
Он отметил, что Южная Америка стала новым эпицентром заболевания COVID-19 в мире.
Напомним, две недели назад ВОЗ созвала чрезвычайный комитет из-за распространения коронавируса. Сейчас в Израиле разрабатывают вакцину от болезни.
- 21:27 22 мая Южная Америка стала новым эпицентром пандемии - ВОЗ
- 20:54 22 мая От COVID-19 умер председатель Кременецкого райсовета Тернопольской области
- 20:30 22 мая В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя
- 19:30 22 мая Пожар в одесском колледже: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения
- 19:02 22 мая В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный
- 18:37 22 мая Разумков заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева
- 22:07 21 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп