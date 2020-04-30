09:31  30 квітня
В Україні вже більше 10 тисяч хворих коронавірусом - МОЗ
11:09  29 квітня
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
08:45  30 квітня
Доба на Донбасі: 15 обстрілів, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 12:57 9

ВООЗ скликала надзвичайний комітет

Читайте также
на русском языке
30 квітня 2020, 12:57 9
Читайте также на русском языке
30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19
Фото: Pixabay
30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19

Про це стало відомо зі сторінки організації в Twitter, інформують RegioNews.

"У відповідності з міжнародними медико-санітарними правилами я скликаю надзвичайний комітет. Минуло майже 3 місяці з тих пір, як ми оголосили надзвичайну ситуацію, і саме це було запропоновано комітетом - оцінити еволюцію пандемії і дати рекомендації щодо оновлених рекомендацій", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Додав, що пандемії коронавірусу присвоїли найвищий рівень надзвичайного стану.

Також Тедрос Гебреісус пригадав, що його колеги не радили оголошувати НС міжнародного значення. Але глава ВООЗ повторно скликав комітет 30 січня та наполіг на своєму.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань зафіксували спалах агресивної інфекції. COVID-19 швидко зібрав смертельний врожай у КРН та почав стрімко розповсюджуватися світом. Станом на 29 квітня 2020 року за даними ВООЗ від коронавірусу загинуло більше 3 млн людей на всій планеті.

Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19.


ВООЗ коронавірус НП
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Китай хочуть притягнути до відповідальності через коронавірус
30 квітня 2020, 11:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 08:34
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 08:34
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова
26 квітня 2020, 12:30
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Буковинський бізнес підраховує збитки: тюльпани, піонери та Volkswagen
30 квітня 2020, 12:00
Інфекціоніст Лариса Мороз: про протокол лікування COVID-19 та масове тестування українців
29 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »