ВООЗ скликала надзвичайний комітет
Про це стало відомо зі сторінки організації в Twitter, інформують RegioNews.
"У відповідності з міжнародними медико-санітарними правилами я скликаю надзвичайний комітет. Минуло майже 3 місяці з тих пір, як ми оголосили надзвичайну ситуацію, і саме це було запропоновано комітетом - оцінити еволюцію пандемії і дати рекомендації щодо оновлених рекомендацій", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Додав, що пандемії коронавірусу присвоїли найвищий рівень надзвичайного стану.
Також Тедрос Гебреісус пригадав, що його колеги не радили оголошувати НС міжнародного значення. Але глава ВООЗ повторно скликав комітет 30 січня та наполіг на своєму.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань зафіксували спалах агресивної інфекції. COVID-19 швидко зібрав смертельний врожай у КРН та почав стрімко розповсюджуватися світом. Станом на 29 квітня 2020 року за даними ВООЗ від коронавірусу загинуло більше 3 млн людей на всій планеті.
Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19.
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