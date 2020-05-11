10:50  11 мая
В Украине COVID-19 обнаружили у 15 648 человек
11:31  11 мая
Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина
10:20  11 мая
ООС: боевики РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист [email protected]
11 мая 2020, 13:16 3

"Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы

Читайте також
українською мовою
11 мая 2020, 13:16 3
Читайте також українською мовою
По оценке авиационного сервиса Skytrax киевский аэродром попал в тройку лидеров
Аэропорт Борисполь. Фото: страница аэропорта в Facebook
По оценке авиационного сервиса Skytrax киевский аэродром попал в тройку лидеров

Сегодня, 11 мая, анонсировали победителей премии World Airport Awards 2020 по версии респектабельной организации по оценке авиационного сервиса Skytrax. Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100, однако "Борисполь" попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.

Об этом сообщает издание lowcost.ua, передает RegioNews.

Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100. Но киевский аэропорт "Борисполь” попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.

В нынешнем опросе приняли участие представители более 100 различных национальностей, которые оценили 550 аэродромов по всему миру. Опрос проводился с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Все записи были тщательно проверены, чтобы идентифицировать IP и информацию о пользователях, с последующим удалением дубликатов или подозрительных голосов.

Лучшим аэропортом мира в 2020 году по версии Skytrax восьмой раз в своей истории стал Международный аэропорт Чанги в Сингапуре (SIN). Он также стал лучшим в Азии, лучшим аэродромом с трафиком 60-70 миллионов пассажиров и аэропортом с лучшими удобствами для отдыха.

ТОП-10 лучших мировых аэропортов:

  • Международный аэропорт "Чанги” – Сингапур.
  • Международный аэропорт Токио "Ханеда” – Япония.
  • Международный аэропорт Дохи "Хамад” – Катар.
  • Международный аэропорт Сеула "Инчхон” – Южная Корея.
  • Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса – Германия.
  • Международный аэропорт Гонконга.
  • Международный аэропорт "Нарита” – Япония.
  • Международный аэропорт "Кансай” – Япония.
  • Международный аэропорт "Схипхол” – Нидерланды.
  • Международный аэропорт "Кансай” – Япония.

Читайте также: Три авиакомпании до конца мая возобновят рейсы из Украины. На сайтах некоторых компаний уже открыли бронирование билетов.


Киев рейтинг аэропорт Борисполь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина
11 мая 2020, 11:31
Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги
06 мая 2020, 15:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 мая 2020, 19:07
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Карантин в Украине может продлиться до сентября - представитель правительства
04 мая 2020, 21:57
Шашлычная революция-2020, или Политические последствия майского алкоголизма
04 мая 2020, 15:00
НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой
04 мая 2020, 21:01
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »