"Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы

По оценке авиационного сервиса Skytrax киевский аэродром попал в тройку лидеров

Аэропорт Борисполь. Фото: страница аэропорта в Facebook

По оценке авиационного сервиса Skytrax киевский аэродром попал в тройку лидеров

Сегодня, 11 мая, анонсировали победителей премии World Airport Awards 2020 по версии респектабельной организации по оценке авиационного сервиса Skytrax. Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100, однако "Борисполь" попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.

Об этом сообщает издание lowcost.ua, передает RegioNews.

Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100. Но киевский аэропорт "Борисполь” попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.

В нынешнем опросе приняли участие представители более 100 различных национальностей, которые оценили 550 аэродромов по всему миру. Опрос проводился с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Все записи были тщательно проверены, чтобы идентифицировать IP и информацию о пользователях, с последующим удалением дубликатов или подозрительных голосов.

Лучшим аэропортом мира в 2020 году по версии Skytrax восьмой раз в своей истории стал Международный аэропорт Чанги в Сингапуре (SIN). Он также стал лучшим в Азии, лучшим аэродромом с трафиком 60-70 миллионов пассажиров и аэропортом с лучшими удобствами для отдыха.

ТОП-10 лучших мировых аэропортов:

Международный аэропорт "Чанги” – Сингапур.

Международный аэропорт Токио "Ханеда” – Япония.

Международный аэропорт Дохи "Хамад” – Катар.

Международный аэропорт Сеула "Инчхон” – Южная Корея.

Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса – Германия.

Международный аэропорт Гонконга.

Международный аэропорт "Нарита” – Япония.

Международный аэропорт "Кансай” – Япония.

Международный аэропорт "Схипхол” – Нидерланды.

Международный аэропорт "Кансай” – Япония.

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