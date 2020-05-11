"Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы
Сегодня, 11 мая, анонсировали победителей премии World Airport Awards 2020 по версии респектабельной организации по оценке авиационного сервиса Skytrax. Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100, однако "Борисполь" попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.
Об этом сообщает издание lowcost.ua, передает RegioNews.
Ни один украинский аэропорт не попал в общий ТОП-100. Но киевский аэропорт "Борисполь” попал в ТОП-10 лучших аэропортов в Восточной Европе.
В нынешнем опросе приняли участие представители более 100 различных национальностей, которые оценили 550 аэродромов по всему миру. Опрос проводился с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Все записи были тщательно проверены, чтобы идентифицировать IP и информацию о пользователях, с последующим удалением дубликатов или подозрительных голосов.
Лучшим аэропортом мира в 2020 году по версии Skytrax восьмой раз в своей истории стал Международный аэропорт Чанги в Сингапуре (SIN). Он также стал лучшим в Азии, лучшим аэродромом с трафиком 60-70 миллионов пассажиров и аэропортом с лучшими удобствами для отдыха.
ТОП-10 лучших мировых аэропортов:
- Международный аэропорт "Чанги” – Сингапур.
- Международный аэропорт Токио "Ханеда” – Япония.
- Международный аэропорт Дохи "Хамад” – Катар.
- Международный аэропорт Сеула "Инчхон” – Южная Корея.
- Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса – Германия.
- Международный аэропорт Гонконга.
- Международный аэропорт "Нарита” – Япония.
- Международный аэропорт "Кансай” – Япония.
- Международный аэропорт "Схипхол” – Нидерланды.
- Международный аэропорт "Кансай” – Япония.
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