Аеропорт Рівного виставили на продаж за борги
Виконавча служба почала продавати Рівненський аеропорт. Частина стратегічного об’єкту області вже виставлена на продаж.
Про це пише Regionews з посиланням на Рівне Вечірнє.
Ми заборгували і зарплату 84-м працівникам, і податковій, і пенсійному фонду, і обленерго. Тепер з нас в примусовому порядку хочуть стягнути ці борги. Виконавча служба насамперед хоче продати найбільш "ласі шматки" - гаражний комплекс та стоянку. Ці об’єкти й виставила на продаж, - розповів директор аеропорту Ігор Насинюк.
Директор аеропорту вже подав зустрічний позов до господарського суду на оскарження дій виконавців. Аеропорт з лютого 2019 року визнаний стратегічним об’єктом області, а тому не може бути розподілений на частини і розпроданий.
Коли президент України Володимир Зеленський прилітав до нашого аеропорту, то обіцяв підтримати його і розвивати. Програма розвитку аеропорту не фінансується, бо в обласному бюджеті постійно немає для нас коштів", - сказав Ігор Насинюк.
Ігор Насинюк також звернувся за допомогою до голови Рівненської ОДА Віталія Коваля та очільника обласної ради Олександра Данильчука.
Відомо, що протягом багатьох років міжнародний аеропорт "Рівне” має багатомільйонні борги, його рахунки та майно заарештовані.
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