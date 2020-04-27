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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 14:20 11

Росія потрапила до ТОП "коронавірусних” держав

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27 квітня 2020, 14:20 11
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Днями за кількістю інфікованих коронавірусом та померлих від COVID-19 РФ обігнала Китай, з якого й розпочалася пандемія, та зайняла 9 місце в своєрідному антирейтингу
Фото: стопкоронавирус.рф
Днями за кількістю інфікованих коронавірусом та померлих від COVID-19 РФ обігнала Китай, з якого й розпочалася пандемія, та зайняла 9 місце в своєрідному антирейтингу

Цифри оприлюднили у Telrgram-каналі "Мeduza”, передають RegioNews.

Росії за темпами захворюваності на коронавірус обігнала КНР. Станом на 27 квітня відомо про 87 147 тисяч COVID-позитивних громадян. З цими показниками Росія посіла дев’яте місце у коронавірусному рейтингу країн світу. Для порівняння у Китаї за офіційними даними було відомо про 83912 випадків захворювання на атипову пневмонію.

Лише за минулу добу у РФ виявили 6198 нових випадків інфікування. 50 хворих не подолали недугу й померли.

Тим часом 25 квітня стало відомо про перших депутатів Держдуми РФ, які захворіли на коронавірус. Це народні обранці від КПРФ Леонід Новіков та Леонід Калашніков. Обидва знаходяться у медзакладах. Калашніков стверджує, що заразився від свого водія.

Нагадаємо, що станом на 27 квітня у світі діагностовано 2 994 958 випадків зараження COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.


коронавірус хворі РФ Китай
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