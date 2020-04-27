Россия попала в ТОП "коронавирусных” государств
Цифры обнародовали в Telrgram-канале "Мeduza”, передают RegioNews.
России по темпам заболеваемости коронавирусом обогнала КНР. По состоянию на 27 апреля известно о 87 147 тысячах COVID-положительных граждан. С этими показателями Россия заняла девятое место в коронавирусном рейтинге стран мира. Для сравнения в Китае по официальным данным было известно о 83 912 случаях заболевания атипичной пневмонией.
Только за минувшие сутки в РФ обнаружили 6198 новых случаев инфицирования. 50 больных не преодолели болезнь и умерли.
Тем временем 25 апреля стало известно о первых депутатах Госдумы РФ, которые заболели на коронавирус. Это народные избранники от КПРФ Леонид Новиков и Леонид Калашников. Оба находятся в медучреждениях. Калашников утверждает, что заразился от своего водителя.
Напомним, что по состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 2 994 958 случаев заражения COVID-19.
Как писали RegioNews ранее, в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.
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