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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 14:20 11

Россия попала в ТОП "коронавирусных” государств

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27 апреля 2020, 14:20 11
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На днях по количеству инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19 РФ обогнала Китай, с которого и началась пандемия, и заняла 9 место в своеобразном антирейтинге
Фото: стопкоронавирус.рф
На днях по количеству инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19 РФ обогнала Китай, с которого и началась пандемия, и заняла 9 место в своеобразном антирейтинге

Цифры обнародовали в Telrgram-канале "Мeduza”, передают RegioNews.

России по темпам заболеваемости коронавирусом обогнала КНР. По состоянию на 27 апреля известно о 87 147 тысячах COVID-положительных граждан. С этими показателями Россия заняла девятое место в коронавирусном рейтинге стран мира. Для сравнения в Китае по официальным данным было известно о 83 912 случаях заболевания атипичной пневмонией.

Только за минувшие сутки в РФ обнаружили 6198 новых случаев инфицирования. 50 больных не преодолели болезнь и умерли.

Тем временем 25 апреля стало известно о первых депутатах Госдумы РФ, которые заболели на коронавирус. Это народные избранники от КПРФ Леонид Новиков и Леонид Калашников. Оба находятся в медучреждениях. Калашников утверждает, что заразился от своего водителя.

Напомним, что по состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 2 994 958 случаев заражения COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.


коронавирус больные РФ Китай
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