ВООЗ: одужання від Covid-19 не гарантує імунітету
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наявність антитіл в організмі до COVID-19 не гарантує, що в людини буде імунітет проти хвороби, передає RegioNews з посиланням на The Guardian.
"На цьому етапі пандемії поки що недостатньо даних про ефективність імунітету з антитілами", - заявили в організації.
Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхов каже, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, марні.
"Чимало країн пропонують використовувати швидкі діагностичні серологічні тести, щоб мати можливість отримати те, що, на їхню думку, буде мірою імунітету... Наразі в нас немає доказів того, що використання серологічного тесту може показати, що людина має імунітет або захищена від повторного зараження", – сказала Ван Херхов.
У ВООЗ закликали людей, які вважають, що мають імунітет до коронавірусу, оскільки вже перехворіли ним, не ігнорувати рекомендацій у сфері суспільної охорони здоров'я.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року.
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