Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну

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Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну

Информация о международном сообщении и работе пунктов пропуска обнародована Кабинетом министров Украины, передает RegioNews.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, не имеющим права на постоянное или временное проживание.

Словакия с 8 часов утра 13 марта ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть обеспечены защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 часов ночи.

Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Он начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта.

"Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки по Чехии. Иностранцам, которые проживают или пребывают в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", – заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Какова ситуация с грузовыми перевозками в странах ЕС?

Граница Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

Граница Хорватия - Словения. Закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

Граница Венгрия - Словения. Закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

Граница Австрия - Словения. Пока что нет никаких ограничений.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, а пробное ВНО хотят перенести.

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