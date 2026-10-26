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26 октября 2026, 22:12

На Волыни полицейский в нетрезвом состоянии сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

26 октября 2026, 22:12
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На Волыни 20-летнему полицейскому сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставлении потерпевших в опасности. По данным следствия, он сбил двух пешеходов в селе Сошичное Камень-Каширского района и скрылся с места аварии

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, авария произошла вечером 25 октября около 22:00. Полицейский одного из подразделений ГУНП в Киеве, управляя автомобилем Audi, наехал на двух человек, которые шли по обочине дороги.

После столкновения водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а покинул место ДТП.

В результате аварии 43-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Правоохранителя задержали вскоре после ДТП. Проверка показала, что содержание алкоголя в его крови составляло 2,07 промилле.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, и по ч. 1 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности.

Автомобиль со следами повреждений изъяли. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о его аресте. Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, 25 октября около 6:00 в Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник . Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.

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