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08 жовтня 2026, 22:55

У Харкові чоловік напав на ветерана

08 жовтня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові судили чоловіка, який побив ветерана війни. Це сталось під час святкування дня народження

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався у комунальній квартирі. Напередодні потерпілий, який є ветераном війни, разом із дружиною святкував її день народження. Коли гості пішли, вони лягли спати.

Згодом військовий почув почув стукіт у двері та вийшов у спільний коридор. Там, за його словами, на нього напав зловмисник. Чоловік ударив ветерана у ділянку правого ока та носа. Від удару той втратив рівновагу, впав і вдарився лобом об тумбочку. Після цього нападник кілька разів ударив його ногами по правій руці, плечу, попереку, сідниці та грудях.

Бійку припинила дружина ветерана. Вона стала між ними, і потерпілий зміг викликати поліцію.

Суд призначив призначив зловмиснику один рік і шість місяців пробаційного нагляду. Потерпілому суд присудив 50 тисяч гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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