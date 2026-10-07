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У Франківську чоловік після сварки з дівчиною напав на перехожих
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07 жовтня 2026, 13:18

У Франківську чоловік після сварки з дівчиною напав на перехожих

07 жовтня 2026, 13:18
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Фото: Національна поліція
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В Івано-Франківську затримали 21-річного чоловіка, який під час конфлікту з двома перехожими дістав пістолет і вистрілив одному з них у руку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 2 жовтня близько півночі на вулиці Січових Стрільців.

За версією слідства, біля одного із закладів громадського харчування 21-річний місцевий житель посварився зі своєю дівчиною – під час конфлікту на ґрунті ревнощів він шарпав її за одяг, ударив в обличчя та схопив за шию.

Свідками цього стали двоє перехожих – 17-й юнак та 22-річний чоловік. Вони зупинилися неподалік і спостерігали за конфліктом, що розлютило чоловіка. Він підійшов до них і почав з’ясовувати стосунки, після чого дістав пістолет і кілька разів ударив його рукояткою 17-річного хлопця в обличчя та тулуб, заявили в прокуратурі.

Чоловік раніше не судимий. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Івано-Франківський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині на 13-річну дівчинку напали прямо на вулиці. Чоловік був п'яним, коли він помітив на вулиці дитину, то почав її переслідувати. Він наздогнав школярку, повалив її на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи рот рукою.

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