На Київщині жінка встромила ножа у коханого

Фото: Національна поліція

Інцидент стався в Білій Церкві. Жінка з ножем напала на свого співмешканця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 44-річної жінки сталась сварка з 45-річним співмешканцем. Під час конфлікту жінка взяла ніж та вдарила чоловіка двічі у живіт. Чоловіка госпіталізували з ранами.

Жінку затримали. Їй тепер загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Ковелі стався інцидент у торговельному центрі. Відомо, що в Епіцентрі чоловік із топором став нападати на відвідувачів.