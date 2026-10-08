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08 октября 2026, 22:55

В Харькове мужчина напал на ветерана

08 октября 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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В Харькове судили мужчину, избившего ветерана войны. Это произошло во время празднования дня рождения

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в коммунальной квартире. Накануне потерпевший, являющийся ветераном войны, вместе с женой праздновал ее день рождения. Когда гости ушли, они легли спать.

Впоследствии военный услышал стук в дверь и вышел в общий коридор. Там, по его словам, на него напал злоумышленник. Муж ударил ветерана в участок правого глаза и носа. От удара тот потерял равновесие, упал и ударился лбом о тумбочку. После этого нападающий несколько раз ударил его ногами по правой руке, плечу, пояснице, ягодице и груди.

Драка прекратила жена ветерана. Она встала между ними, и потерпевший смог вызвать полицию.

Суд назначил злоумышленнику один год и шесть месяцев пробационного надзора. Потерпевшему суд присудил 50 тысяч гривен моральной компенсации.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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