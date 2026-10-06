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06 жовтня 2026, 21:40

Повалив на землю та хотів зґвалтувати: на Харківщині на 13-річну дівчинку напали прямо на вулиці

06 жовтня 2026, 21:40
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Фото: прокуратура
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На Харківщині судили рецидивіста. Він на вулиці напав на 13-річну дівчинку

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався в липні 2024 року. Чоловік був п'яним, коли він помітив на вулиці 13-річну дівчинку і почав її переслідувати. Він наздогнав школярку, повалив її на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи рот рукою.

Проте випадковий перехожий почув крики дитини. Чоловік кинувся на допомогу, відштовхнув зловмисника та врятував дівчинку. Дитина внаслідок нападу була госпіталізована з численими травмами.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений є рецидивістом. У 2012 році його було засуджено до 10 років позбавлення волі за аналогічний злочин проти статевої свободи та грабіж. Тепер йому призначили покарання 15 років позбавлення волі, і чоловік намагався оскаржити вирок. Проте прокуратура змогла наполягти на такому покарані. Суд лишив вирок без змін.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки.

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