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15 серпня 2026, 09:00

У Харкові чоловік із ножем напав на військових ТЦК

15 серпня 2026, 09:00
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інцидент стався в серпні минулого року. Чоловіку сидів на лавці зупинки громадського транспорту і годував кота. До нього підійшов поліцейський, щоб перевірити документи, проте чоловік замахнувся ножем і поранив правоохоронця у ділянку вуха.

Туд підбігли троє військових ТЦК, але він напав і на них: вони отримали різані рани — долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

На суді чоловік не визнав провину. За його словами, ніж носив із собою для самозахисту і побутових потреб. Того дня на вулиці він дістав ножа, щоб нарізати ковбасу і погодувати кота. Прте поруч із ним, каже він, зупинилися дві машини, з яких вийшли незнайомці і почали кричати на нього. За його словами, він не знав, із ким спілкується, і вдався до самозахисту.

Суд звернув увагу також на те, що він навіть не намагався навіть поговорити з поліцейським і військовими. В результаті йому призначили покарання у вигляді до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили відео з Одеси, де чоловіки у формі напали на 19-річного хлопця. На кадрах видно, як вони били його ногами та силою витягали з таксі.

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