У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у Епіцентрі

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Увечері 6 жовтня в Ковелі стався інцидент у торговельному центрі. Відомо, що в Епіцентрі чоловік із топором став нападати на відвідувачів

Про це повідомляє "Ковель Media", передає RegioNews.

Як відомо, чоловік узяв сокиру прямо з вітрини магазину та став нападати на людей. Постраждали троє відвідувачів: вони у важкому стані, їх госпіталізували - за їхні життя боряться лікарі.

Зловмисника затримали. Ним виявився 23-річний місцевий житель. Попередньо, правоохоронці кваліфікують його дії як замах на вбивство.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.