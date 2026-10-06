В Ковеле мужчина с топором напал на людей в Эпицентре
Вечером 6 октября в Ковеле произошел инцидент в торговом центре. Известно, что в Эпицентре мужчина с топором стал нападать на посетителей.
Об этом сообщает "Ковель Media", передает RegioNews.
Как известно, мужчина взял топор прямо с витрины магазина и стал нападать на людей. Пострадали три посетителя: они в тяжелом состоянии, их госпитализировали - за их жизнь борются врачи.
Злоумышленник был задержан. Им оказался 23-летний местный житель. Предварительно, правоохранители квалифицируют его действия как покушение на убийство.
Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.
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