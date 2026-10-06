Погрози пістолетом і побиття у центрі Львова: поліція знайшла нападників

Фото: Національна поліція

У центрі Львова двоє чоловіків влаштували конфлікт із перехожими, після чого побили 31-річного львів'янина. Один із нападників при цьому погрожував присутнім пістолет

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 4 жовтня близько 22:15 на вулиці Шолом-Алейхема.

За даними поліції, двоє невідомих безпричинно спровокували конфлікт із перехожими, під час якого повалили чоловіка на тротуар та побили його. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження – синці та забої.

Після того як очевидці зателефонували на спецлінію 102, нападники втекли.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися 19- та 20-річний мешканці Дніпропетровської області, які тимчасово проживають у Львові.

Старшому з фігурантів слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Молодший нападник, який, за даними слідства, погрожував людям зброєю, намагався переховуватися від правоохоронців. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали на території Закарпатської області.

У затриманого вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Його скерували на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення 19-річному чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. У разі доведення вини йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Львова ввечері 4 жовтня сталася конфліктна ситуація між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю. Спочатку між компаніями виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у сутичку.