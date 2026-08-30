Тіло у мішку та зі зв'язаними руками: на Одещині жорстоко вбили 15-річну дівчину
На Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Ізмаїльська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство.
У суботу, 29 серпня, під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці виявили на смітнику в одному із сіл тіло неповнолітньої. Руки дівчини були зв’язані, а тіло заховали у мішок.
За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок удушення — асфіксії. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.
Того ж дня правоохоронці затримали ймовірно причетного до злочину — 19-річного мешканця цього ж села. Наразі з ним проводять слідчі дії.
Прокуратура вирішує питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Захарівській громаді Роздільнянського району Одеської області поліція розслідує побиття сімох дітей їхнім батьком.