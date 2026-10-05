21:55  05 жовтня
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
20:55  05 жовтня
Військові показали, як "зачищають" Лиманський напрямок від росіян
16:59  05 жовтня
На Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 23:15

На Хмельниччині військовий напав на авто ТЦК

05 жовтня 2026, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині військовий з'ясовував стосунки з працівниками ТЦК. Це закінчилось тим, що він пошкодив їхнє авто

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку у Полонному Шепетівського району. Нетверезий військовий з'ясовував стосунки з працівниками ТЦК у дворі багатоповерхового будинку. Згодом він наздогнав їх на автомобілі Volvo, перекрив дорогу службовій машині та кинув невідомий предмет у лобове скло.

Внаслідок цього машина ТЦК пошкоджена. Збитки оцінили у майже 10 тисяч гривень.

На суді військовий визнав провину. Він пояснив, що був п'яним і тому допустив негідну поведінку. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК напад суд військовий
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю
05 жовтня 2026, 23:55
Ціни на пальне "штормить": що відбувається з цінниками на АЗС
05 жовтня 2026, 23:35
Російський FPV-дрон атакував Суми: пошкоджено авто
05 жовтня 2026, 22:56
У Печерському районі Києва уламки впали біля житлового будинку: загорілися автомобілі
05 жовтня 2026, 22:40
Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність"
05 жовтня 2026, 22:40
Підробні довідки та хабарі ТЦК: СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації
05 жовтня 2026, 22:25
В Україні запровадили єдиний стандарт розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту
05 жовтня 2026, 21:59
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
05 жовтня 2026, 21:55
На будівництві школи у Чабанах виявили переплату на понад 8,2 млн грн
05 жовтня 2026, 21:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »