На Хмельниччині військовий напав на авто ТЦК

Фото з відкритих джерел

На Хмельниччині військовий з'ясовував стосунки з працівниками ТЦК. Це закінчилось тим, що він пошкодив їхнє авто

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку у Полонному Шепетівського району. Нетверезий військовий з'ясовував стосунки з працівниками ТЦК у дворі багатоповерхового будинку. Згодом він наздогнав їх на автомобілі Volvo, перекрив дорогу службовій машині та кинув невідомий предмет у лобове скло.

Внаслідок цього машина ТЦК пошкоджена. Збитки оцінили у майже 10 тисяч гривень.

На суді військовий визнав провину. Він пояснив, що був п'яним і тому допустив негідну поведінку. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.