На Дніпропетровщині розлючена жінка вдарила співмешканця ножем у шию
Інцидент стався в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Жінку судили за напад на її співмешканця
Про це повідомляє "Відомо".
На початку січня в одній з квартир сталась сварка між співмешканцями. Конфілкт переріс у бійку. Тоді жінка схопила ніж та вдарила чоловіка в шию. 50-річного постраждалого госпіталізували до лікарні. Жінка отримала підозру за умисне тяжке ушкодження.
Суд визнав її винною у скоєному злочині. Жінку засудили до покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
У Кривому Розі на вулиці сталась стрілянинаВсі новини »
