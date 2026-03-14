На Дніпропетровщині розлючена жінка вдарила співмешканця ножем у шию

Інцидент стався в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Жінку судили за напад на її співмешканця

Про це повідомляє "Відомо".

На початку січня в одній з квартир сталась сварка між співмешканцями. Конфілкт переріс у бійку. Тоді жінка схопила ніж та вдарила чоловіка в шию. 50-річного постраждалого госпіталізували до лікарні. Жінка отримала підозру за умисне тяжке ушкодження.

Суд визнав її винною у скоєному злочині. Жінку засудили до покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

