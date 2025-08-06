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Чоловіка звинувачують у розтраті понад 754 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту укриття восени 2022 року

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Слідчі Запорізького районного управління поліції за підтримки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури завершили розслідування щодо керівника місцевого підприємства.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний навмисно завищував обсяги виконаних робіт і їхню вартість у офіційних актах. Зокрема, в документах зазначали необґрунтовано високу середньомісячну зарплату працівників. Після погодження актів замовником, бюджетні кошти були переведені на рахунок підприємства, яке очолював чоловік. Отримані гроші він використав на власний розсуд.

Внаслідок цих дій місцевій громаді Запоріжжя було завдано збитків на суму понад 754 тисячі гривень. Йому інкримінують злочини за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років, а також конфіскацію майна.

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